Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'na gerçekleşen ziyarette başkan Burak Elmas, başarılarından dolayı sporcuları ve teknik kadroyu tebrik etti.
Sarı-kırmızılı şampiyon judocular kupalarıyla Galatasaray Müzesi'ni de gezdi.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan şube menajeri Semih Yılmaz, dünyanın kulüpler bazında en üst seviyedeki kupasını müzeye getirdiklerini belirterek, "Bu kupayı bir kez daha kazanmıştık bu ikincisi oldu. Bize destek olan başta başkanımız Burak Elmas'a ve yönetim kurulu üyelerine, Galatasaray Kulübünün tüm çalışanlarına müteşekkiriz. Bu bir ekip işi, aile işi. Biz bir aileyiz. Bunun sonucunda da başarıları getirdik. Sporcularımız gerçekten çok çalıştılar, çok emek verdiler ama karşılığını da bu kupayla aldılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Başarılarını devam ettirmek istediklerini söyleyen antrenör Ercan Çakıroğlu ise şunları kaydetti:
"Tekrar kulübümüze, camiamıza, ülkemize bu önemli şampiyonada Avrupa şampiyonluk kupasını getirdiğimiz için judo branşı adına çok mutluyum. Kızlarımız bunu ilk kez gerçekleştirmiyor. Toplamda dokuzuncu Avrupa kupamız, ikinci Avrupa şampiyonluğumuz. Tüm kulübümüze armağan olsun. Başkanımız, yönetim kurulu ve çalışanlar her zaman bir ekiptik. Bunun enerjisini de arkamızda hissettik. Sporcularımız orada gereken mücadeleyi sonuna kadar verdiler. Buralardan inmemek için şampiyon unvanıyla devam etmek için var gücümüzle bunun mücadelesini vereceğiz. 2024 Paris Olimpiyatları puan elemeleri başlayacak. Ben milli takım antrenörüyüm, sporcularımızın hepsi de milli takım sporcusu. En son Tokyo Olimpiyatları'na Gülkader Şentürk ile birlikte katılmıştık. 2024 için kulübümüzden en az 4 sporcu olarak görüyorum."
Avrupa şampiyonu oldukları için çok mutlu olduklarını belirten sarı-kırmızılı judocu Ebru Şahin de "Hazırlanarak gitmiştik. Pandemi dönemi bizi çok fazla etkilemişti. Bunlara rağmen takım olarak moral, motivasyon olarak kendimizi yüksek düzeyde tuttuk ve yapmamız gerekeni yaptık ve şampiyon olduk. Bu yüzden çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!