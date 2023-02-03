AA

Galatasaray'ın Latin Amerikalı yıldız futbolcuları, Latin Amerikalı gençleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Bursları" burs programına başvurmaya çağırdı.

Türkiye Bursları'nın resmi Twitter hesabından, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın Latin Amerikalı gençlere seslendiği video, Türkçe ve İspanyolca altyazılı olarak paylaşıldı.

Latin Amerikalı futbolcular, çektikleri videoda, "Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde devlet bursuyla eğitim almak ister misiniz? O halde bizi takip eden tüm gençleri, Türkiye Bursları'na davet ediyorum. Acele edin son başvuru 20 Şubat'ta. Daha yükseği hedefleyin." mesajını paylaştı.

YTB'nin dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunan "Türkiye Bursları" programının 2023 yılı başvuruları devam ediyor.

Başvurular, dünyanın tüm ülkelerinden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilere açık.

Burs programlarına başvurular, 20 Şubat'a kadar "https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/" sayfasından alınacak.

Programlar hakkında detaylı bilgilere, "https://www.turkiyeburslari.gov.tr/" sayfasından ulaşılabilecek.

Uluslararası öğrencilere diğer burs programlarına göre geniş imkanlar sunması ile öne çıkan Türkiye Bursları, her yıl rekor sayıda başvuru alıyor.

Türkiye Bursları programı; üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ile gidiş-dönüş uçak bileti olanaklarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak tanınıyor.

Tüm bunların yanında Türkiye Bursları'nın kapsamı içinde yer alan Araştırma Bursları, Başarı Bursları ve Katip gibi diğer programlar da farklı başvuru dönemlerinde YTB'nin internet sitesi ve sosyal medya kanallarından duyuruluyor.

ÖNERİLEN VİDEO