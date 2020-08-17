Galatasaraylı futbolcular Yo-Yo testinden geçti

Galatasaray, sabah saatlerinde yaptığı idman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, sabah yaptığı idmana ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümde ise sarı-kırmızılı futbolculara, Yo-Yo intermittent recovery level 2 testi yapıldı.

Yarın günü izinli geçirecek olan Galatasaray, çarşamba günü çift idman yapacak.

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