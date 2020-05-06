Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, liglerin ertelenme kararının alınmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı program çerçevesinde, kulüp tarafından kendilerine temin edilen ekipmanlar ile evlerinde bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.

Daha sonra özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne yakın ikamet eden oyuncular, 15 Nisan tarihi itibarıyla bireysel antrenmanlarını tesislerde yapmaya başladı.

Üçüncü aşamada ise 28 Nisan tarihinden itibaren dörderli gruplara ayrılan sarı-kırmızılılar, üç ayrı seans halinde olmak üzere sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çalışmalar yaptı.

Performans antrenörü eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda genel dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Kaleciler ise geçen hafta başından itibaren haftanın üç günü kaleci antrenörü ile saha antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Antrenmanlar, gruplar halinde ve sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edecek.