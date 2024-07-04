Galatasaraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti

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Yeni sezon için hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan Galatasaray’da futbolcular sağlık kontrollerinden geçti.

Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Galatasaray Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına sağlık sponsorumuz Medicana Sağlık Grubu ile başladı. A Takım, Medicana Ataköy Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon ve hazırlık maçları öncesinde göz, ortopedi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayeneleri yapıldı. Muayenelerin ardından futbolculara radyoloji, EKG-EKO-EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri yapıldı” ifadelerine yer verildi.