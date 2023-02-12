Sosyal medya hesabından minik hayranının fotoğrafını paylaşan tecrübeli futbolcu, "Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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