Sarı-kırmızılı eski futbolcular Hakan Ünsal, Ümit Davala, Sabri Sarıoğlu, Ergün Penbe, Hasan Kabze, Emre Aşık ve Faruk Atalay, Burak Elmas ile Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi.

Burak Elmas'ın hatıra fotoğrafı çektirdiği eski futbolcular, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de gezdi.