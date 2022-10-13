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Galatasaraylı Dries Mertens'ten iddialı mesaj: Buraya kupa kazanmaya geldim!

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı takıma kupalar kazanmaya geldiğini ve bunun için de elinden geleni yapacağını söyledi.

13.10.2022 - 23:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kadrosuna kattığı Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ile evlerinin kapılarını Galatasaray Televizyonu’na açtı ve samimi açıklamalarda bulundu.

  • “TÜRKİYE'Yİ VE İSTANBUL'U ÇOK SEVDİK"
    Türkiye’ye ilk geldiklerinde muhteşem bir atmosferle karşılandıklarını dile getiren Mertens, “Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

  • “ÇALIŞMALAR DIŞINDA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORUZ”
    İstanbul’da ailece bir günlerinin nasıl geçtiğini de anlatan Belçikalı futbolcu, “Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyuz buraya yerleşme sürecimiz, takıma alışmam ve yeni bir hayata başlamamız bunların hepsi çok güzel bir şekilde geçti ve çalışmalar dışında birlikte vakit geçiriyoruz, dışarı çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

  • “ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”
    Galatasaray formasıyla atacağı gol sonrası nasıl bir sevinç yapmayı planladığına dair ise Mertens, şunları söyledi:

     

    “Şu anda henüz karar vermedim onu gol attığım zaman nasıl bir gol sevincim olacağını birlikte göreceğiz. Ancak buraya tabi ki kupa kazanmaya geldim ve bu hedef doğrultusunda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.”

  • “ÖNEMLİ İŞLER BAŞARACAĞIZ”
    35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki hedeflerine ilişkin de, “Çok memnunum takımımdan. Takım arkadaşlarımdan da çok çok memnunum. Takımım geçen seneki kötü sonuçlardan sonra yenilendi, 13 tane yeni oyuncu geldi ve tabii ki tekrar bir araya gelip bir güzel iş başarmak istiyorlar. Daha yeni bir takımız, bu takımla sene sonunda önemli işler başaracağımızı da düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

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