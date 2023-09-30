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Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray'da Kolombiyalı savunma oyuncusu Sanchez, "Her şeyden önce mutluyuz. Ancak istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Zor bir dönem. Farka gidecek maçlarda farkı açamıyoruz. Goller gelecektir. Taraftarın hoşuna giden oyunu yakın zamanda göstereceğiz" diye konuştu.

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United ile karşılaşacakları hatırlatılan Sanchez, "Dünyaca ünlü bir takımla oynayacağız. Çok iyi bir takım. Şu an iyi bir dönemden geçmiyor olabilirler. Puan için mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi´nde ilerlemeye odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"TAKIM BENİ İYİ KARŞILADI" Adaptasyon sürecinde takım arkadaşlarının katkısından bahseden Sanchez, "Takım beni iyi karşıladı. Adaptasyon konusunda bana yardımcı oldu. Aynı pozisyonda oynadığım oyuncular çok kaliteli, çok iyi karakterli isimler. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Ben elimden geleni yapıyorum. Pozisyonumla ilgili takıma neler katabilirim bununla ilgileniyorum. Taraftarlar kendilerini her maç gösteriyor. Her maç taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.