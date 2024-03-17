Galatasaraylı Berkan Kutlu, 100. resmi maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 2021 yazında Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Sarı-kırmızılı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

BERKAN KUTLU YİNE STOPERDE

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizepor karşısında stoper olarak sahaya sürdüğü Berkan Kutlu'yu bu hafta da tercih etti.

Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ancak ara transferde takıma dönen Berkan, Okan Buruk'un joker oyuncularından biri oldu.

Okan Buruk, bu sezon sol bekte de görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, Kasımpaşa karşılaşmasında sol stoperde görev verdi.