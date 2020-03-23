Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Göksenin Köksal'ın eşi Simay Köksal'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Ayaz adı verilen bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diledi.

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