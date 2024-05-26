Süper Lig'de kupa sahibi buldu. Konyaspor deplasmanında rakibini 3-1'lik skorla yenen Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Ligde bu alanda en çok şampiyon olan takım konumda yer alan sarı kırmızılılar, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezonunu da şampiyon olarak tamamlamıştı. Peki, "Galatasaray’ın Süper Lig'de kaç şampiyonluğu var? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu?" İşte Galatasaray'ın son şampiyonluğu ve şampiyonluk sayıları...