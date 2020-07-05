Süper Lig’in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan mağlup ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılıların ligdeki maçlarda Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliği sona erdi. Aslan en son Başakşehir’e evinde kaybetmişti. Galatasaray daha sonra oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

EVİNDE 2. KEZ KAYIP

Galatasaray, 3-1 kaybettiği Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda 16. karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibine karşı aldığı mağlubiyetle Başakşehir’den sonra ligde ikinci kez sahasında yenilgi yaşadı.

Aslan, geride kalan 16 maçta 9 kez 3 puan alırken, 5 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 29 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig’de son 5 maçta 3 puan alamayan Galatasaray, bu kötü istatistiğini Trabzonspor karşısında sürdürdü. Sarı-kırmızılılar en son 1 Mart’ta Gençlerbirliğ’ni mağlup ettik sonra Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup olmuştu. Bordo-mavililere de yenilen Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.

Galatasaray bu yenilgiyle birlikte lider Başakşehir’in 11 puan gerisinde kaldı.