AA

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Türkiye'deki depremzedeler için başsağlığı mesajı ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin bilgilendirdiği yardım kampanyasını paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nagatomo, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle "Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle…" ifadelerini kullandı.

Japon futbolcu, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı depremzedelere yardım bilgilerini de kendi sosyal hesabından paylaştı.

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