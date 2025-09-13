Galatasaray'dan üst üste 16. galibiyet!

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece yenilmezlik serisini sürdürdü.

Resmi maçlarda en son Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda yenilen Cimbom, daha sonra kaybetmedi. Cimbom, bu süreçte Süper Lig’de 13, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 olmak üzere toplam 16 mücadeleden galip ayrıldı.