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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’dan fikstür tepkisi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’dan fikstür tepkisi

        UEFA Avrupa Ligi'nde AZ'yle deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da TFF'ye yönelik fikstür tepkisi var

        Giriş: 30.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:36
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        Galatasaray'dan fikstür tepkisi
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        Galatasaray perşembe gecesi Hollanda’da AZ ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

        Türkiye’ye sabah saatlerinde 05.00 sularında dönen sarı-kırmızılılar, pazar maça çıkacak olmaları nedeniyle tepkili.

        Kulüp doktoru Yener İnce UEFA’nın medikal kurallarını hatırlattığı bir açıklama yaptı.

        İnce üç saati geçen uçak seyahatleri ve kıtalararası yolculuk yapılan maçlar sonrasında minimum 72 saat dinlenmeleri gerektiğini hatırlattı.

        İnce “Genel teamüllere aykırı bir şekilde 72 saatten bile az süre içerisinde 4-5 saatlik uçuş gerektiren bir deplasmandan sonra maç oynayacağız” ifadelerini kullandı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da fikstürle alakalı eleştirilerde bulundu ve şunları söyledi:

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        “Kötü bir organizasyon var, kötü bir maç planlama görüyorum... Eğer gerçekten Türk takımlarına destek veriyorsanız, Avrupa'da devam etmemizi istiyorsanız adil olmalısınız”

        Galatasaray daha önce Eyüpspor müsabakasının ertelenmesi için TFF’ye başvuruda bulunmuştu.

        Beşiktaş ve Fenerbahçe ile aynı dinlenme süresinin talep edildiği başvuru TFF tarafından reddedilmişti.

        Galatasaraylı yetkililer, TFF’nin bu başvuruyu “Aynı gün aynı şehirde üç maç oynanmaz” gerekçesiyle reddettiğini ifade ediyor.

        Daha önce 4 ve 12. haftalarda İstanbul’da üç maç oynatıldığını belirten Galatasaraylı yetkililer ise TFF’yle ilişkilerini asgariye çekmeyi planlıyor.

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