Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçının 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 6 karşılaşmasında hanesine 16 puan yazdırdı.