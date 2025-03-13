Galatasaray’da kaptanlar dümene geçti!

Fenerbahçe’den sonra Kasımpaşa’yla da berabere kalan Galatasaray’da camia panik havasına sürüklenmişti.

Puan farkının 4’e düşmesi sonrasında bir dizi karar alınan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Aydın Özbek kadar kaptanlar da dümene el attı.

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Bu sezon sadece Çaykur Rizespor galibiyetinin primini alabilen futbolcularda bu mesele soyunma odasında artık espri malzemesi haline gelmişti. Antalya kampı öncesinde Okan Buruk’la konuşan Muslera takım arkadaşlarına hava değişiminin iyi gelebileceğini iletirken zaten seyahat edilecek olmasıyla birlikte kamp fikri doğdu. Antalya’da takım arkadaşlarıyla sık sık görüşen Muslera futbolculardaki panik havasını dağıtmaya çalıştı. REKLAM Prim meselesine dair de bir konuşma yapan tecrübeli futbolcu “Ben uzun yıllardır bu kulüpteyim, bu ülkedeyim. Burada hiç kimsenin alacağı kalmaz. Böyle ufak meselelere kafanızı takmayın” dedi.

Dries Mertens’in yanı sıra Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan gibi tecrübeli isimler de 4 puanla önde olduklarını hatırlattı. Kaptan Muslera takım arkadaşlarının yanı sıra futboldan sorumlu yöneticilerle de bir araya geldi. Takım içinden gelen bazı şikayetleri yöneticilere aktaran Muslera yöneticilere herhangi bir maddi taleplerinin bulunmadığını iletti.

Geçen iki yılda kazanılan şampiyonluk ortamını hatırlatan deneyimli file bekçisi bu aile ortamının sağlanması halinde kalan maçların tamamını kazanacaklarını ifade etti.