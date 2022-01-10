Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edilirken, tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Aralık 2017’de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını şampiyon olarak tamamlayan Terim’li Galatasaray, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa’nın da sahibi oldu.

2021-2022 sezonu 20. hafta itibarıyla lider Trabzonspor’un 22 puan gerisinde 12. sırada yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda mücadele edecek.