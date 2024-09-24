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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray zorlu virajda! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray zorlu virajda! 12 günde 4 maç...

        Derbiden zaferle ayrılan Galatasaray, zorlu bir viraja giriyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nin başlamasıyla birlikte 12 günde 4 maça çıkacak. Cimbom, ilk maçında PAOK'u sahasında konuk edecek.

        Giriş: 24.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:23
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          Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde...

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          Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK maçına konsantre olan sarı-kırmızılılar, kritik bir viraja giriyor.

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          Okan Buruk'un öğrencileri, ligde ve Avrupa'da 12 günde 4 kader maçına çıkacak.

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          İŞTE G.SARAY'IN 12 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ

          25 Eylül Çarşamba: PAOK - Avrupa Ligi
          28 Eylül Cumartesi: Kasımpaşa - Süper Lig
          3 Ekim Perşembe: Rigas Skola (d) - Avrupa Ligi
          6 Ekim Pazar: Alanyaspor - Süper Lig

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