Galatasaray zirveye puanları eşitledi

Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 23’e yükselti. Alanyaspor’un Gençlerbirliği’ne kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar böylece lider Alanya ile puanları eşitledi. Akdeniz ekibinin 1 maç eksiği bulunuyor.

Ligde 12. haftayı bay geçecek olan sarı-kırmızılılar 13. haftada da ise Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Bu maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda evinde Darıca Gençlerbirliği ile oynayacak.

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