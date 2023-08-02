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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için çıktığı yolun ilk virajında, 2-2 berabere kaldığı 2. eleme turunun rövanşında Zalgiris Vilnius'u konuk ediyor. RAMS Park'ta seyircisi önünde bu sezonki ilk resmi maçına çıkan sarı-kırmızılılar tur için galibiyet arıyor.

GALATASARAY - ZALGIRIS VILNIUS

SAAT: 21:30

HAKEM: Willy Delajod

YAYIN: Spor SMART

STAT: RAMS Park

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Gorobsov, Kendysh, Mamic, Golubickas, Oyewusi

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın tur atlaması için yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. REKLAM

MUHTEMEL RAKİP: OLIMPIJA LJUBLJANA Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İlk maçı 1-1 eşitlikle sona eren eşleşmenin rövanşında Ludogorets'i ağırlayan Olimpija Ljubljana, 2-1 galip gelerek 3. eleme turuna kaldı. Olimpija Ljubljana'nın gollerini, 18 ve 90+2. dakikalarda Timi Elsnik kaydetti. Konuk ekip adına 15. dakikada fileleri havalandıran Kiril Despodov, 90+12. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

DEVLER LİGİ ELEMELERİ'NDE 28. RANDEVU Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 63 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı. ELEMELERDE HASRET ALTI MAÇ Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi. "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle: Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 116 28 29 59 112 197 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 27 17 7 3 63 31 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 303 106 82 115 403 450