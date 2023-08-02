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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Zalgiris Vilnius MAÇI CANLI YAYIN! Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı canlı skor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Zalgiris Vilnius | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, Devler Ligi'nde ses getirmek için çıktığı yolun ilk virajında Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında seyircisi önünde ilk resmi maça çıkıyor ve tur arıyor. Galatasaray, rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turunda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:22
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için çıktığı yolun ilk virajında, 2-2 berabere kaldığı 2. eleme turunun rövanşında Zalgiris Vilnius'u konuk ediyor. RAMS Park'ta seyircisi önünde bu sezonki ilk resmi maçına çıkan sarı-kırmızılılar tur için galibiyet arıyor.

        GALATASARAY - ZALGIRIS VILNIUS

        SAAT: 21:30

        HAKEM: Willy Delajod

        YAYIN: Spor SMART

        STAT: RAMS Park

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil

        Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Gorobsov, Kendysh, Mamic, Golubickas, Oyewusi

        Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın tur atlaması için yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

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        MUHTEMEL RAKİP: OLIMPIJA LJUBLJANA

        Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İlk maçı 1-1 eşitlikle sona eren eşleşmenin rövanşında Ludogorets'i ağırlayan Olimpija Ljubljana, 2-1 galip gelerek 3. eleme turuna kaldı. Olimpija Ljubljana'nın gollerini, 18 ve 90+2. dakikalarda Timi Elsnik kaydetti. Konuk ekip adına 15. dakikada fileleri havalandıran Kiril Despodov, 90+12. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

        DEVLER LİGİ ELEMELERİ'NDE 28. RANDEVU

        Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti.

        Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 63 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

        Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

        1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

        ELEMELERDE HASRET ALTI MAÇ

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi.

        "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

        Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

        Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
        UEFA Şampiyonlar Ligi 116 28 29 59 112 197
        UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 27 17 7 3 63 31
        Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
        UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113
        UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
        Toplam 303 106 82 115 403 450
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