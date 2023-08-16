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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Yusuf Demir'i Basel'e kiraladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Yusuf Demir'i Basel'e kiraladı

        Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'in İsviçre'nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:44
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        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

        Geçen sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Yusuf Demir, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.

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