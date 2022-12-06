Anlaşma çerçevesinde futbolcuya, 2022-2023 sezonu için 13 milyon 650 bin, 2023-2024 sezonu için 14 milyon 950 bin, 2024-2025 sezonu için 17 milyon 200 bin ve 2025-2026 sezonu için 19 milyon 750 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı.