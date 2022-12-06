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Haberler Futbol

Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattığını açıkladı

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Giriş: 06.12.2022 - 18:55 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattığını açıkladı
HABERTURK.COM

Galatasaray'da milli futbolcu Yunus Akgün ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sürecek yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşma çerçevesinde futbolcuya, 2022-2023 sezonu için 13 milyon 650 bin, 2023-2024 sezonu için 14 milyon 950 bin, 2024-2025 sezonu için 17 milyon 200 bin ve 2025-2026 sezonu için 19 milyon 750 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

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