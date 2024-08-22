Galatasaray - Young Boys rövanş maçı için nefesler tutuldu. Sarı kırmızılılar Young Boys engelini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı lig aşamasına kalacak. 2 farklı her türlü galibiyette Galatasaray Devler Ligi biletini alacak. Tek farklı galibiyet ise maçı uzatmalara taşıyacak. Peki, "Galatasaray - Young Boys rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Young Boys maçı öncesi tüm detaylar...