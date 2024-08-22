Galatasaray - Young Boys rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşılaşacak. İsviçre'de oynanan maçı 3-2'lik skorla mağlup olan sarı kırmızılılar, tur şansını Rams Park'ta oynanacak karşılaşmaya bıraktı. Galatasaray'da hedef devler ligine kalabilmek. Peki, "Galatasaray - Young Boys rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Young Boys rövanş maçının oynanacağı tarih...
- 1
Galatasaray - Young Boys rövanş maçı için nefesler tutuldu. Sarı kırmızılılar Young Boys engelini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı lig aşamasına kalacak. 2 farklı her türlü galibiyette Galatasaray Devler Ligi biletini alacak. Tek farklı galibiyet ise maçı uzatmalara taşıyacak. Peki, "Galatasaray - Young Boys rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Young Boys maçı öncesi tüm detaylar...
- 2
GALATASARAY - YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Young Boys rövanş mücadelesi 27 Ağustos Salı günü saat 22.00’da başlayacak.
- 3
GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
GALATASARAY'IN KADROSU
Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.