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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Young Boys maçına hazır - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Young Boys maçına hazır

        Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 19:44 Güncelleme: 26.08.2024 - 19:44
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        Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenmanın basına kapalı kısmında Young Boys mücadelesinin taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

        Hasta olduğu açıklanan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha antrenmana katılmadı. Sakatlığı süren Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez de takımdan ayrı çalıştı. Antrenman sırasında Okan Buruk ile kısa süre sohbet eden Sanchez, farklı sahada çalışmalarına devam etti.

        Galatasaray, bu idmanla Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre temsilcisini konuk edecek.

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