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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 23:30 Güncelleme: 23.08.2024 - 23:30
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        Galatasaray'da Young Boys mesaisi başladı
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

        Futbolcuların 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaparak sürdürdükleri idmanın ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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