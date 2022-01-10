Habertürk yazarı Fatih Altaylı, teknik direktör Fatih Terim'in peş peşe gelen kötü sonuçların ardından Galatasaray'la yollarının ayrılmasını değerlendirdi: "Terim'in artık Galatasaray'a başka şekilde hizmet etmesi gerektiğini hep söyledim. Çünkü Fatih Terim'in teknik direktör olarak Galatasaray'daki misyonunu doldurduğunu düşündüm. Fatih Terim ne yazık ki kendisini, futbol bilgisini genç tutmadı. Kötü bir 'yaşlı' futbol adamı haline dönüştü. Modern futbolun nereye gittiğini çözmeye kalkışmadı."

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