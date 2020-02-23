Mustafa Cengiz ve yöneticileri, statta Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan karşıladı.

Derbinin başlamasına kısa süre kala geniş güvenlik önlemleri altında stada gelen Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticileri karşılayan Kızılhan'a, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da eşlik etti.

Öte yandan yaklaşık iki bin Galatasaray taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde maçı takip ederek, takımlarını destekledi.