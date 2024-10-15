Galatasaray yönetimi genel kurul için toplandı

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Dursun Özbek ve yönetimi, Haziran 2023 - Mayıs 2024 dönemleri için ibra edilirken yıllık olağan genel kurul toplantısının yankıları da sürüyor.

Genel kurulda Florya Projesi'nin gelirinin 15 yıl boyunca bloke hesapta durmasına ilişkin bir önerge verilmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önergeyle ilgili olarak incelenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş ve ertelenmesini talep etmişti.

Önergeye yönetim kurulu üyeleri Eray Yazgan ve Bora Bahçetepe imza atarken; eski sportif aş başkan vekili Erden Timur da lehte bir konuşma gerçekleştirmişti. Yapılan oylama sonucunda önerge oy çokluğuyla reddedildi. Galatasaray yönetimi, normalde salı günleri yapılan yönetim kurulu toplantısını dün gerçekleştirdi. REKLAM Toplantıda yıllık olağan genel kurul ve yaşananların masaya yatırıldığı ve bazı rahatsızlıkların dile getirildiği öğrenildi. Söz konusu önergeyi hazırlayan Galatasaray Üyesi Yasin Çakmak da konuya dair bir açıklama yaptı.

Önergenin sabah saatlerinde yönetim kuruluna teslim edildiğini ve iki yönetim kurulu üyesinin imzaladığının altını çizen Çakmak, yaşanan gelişmelerin ardından Erden Timur ve Eray Yazgan'ın zor durumda bırakıldığını ifade etti. Nisan 2025'te yapılacak bütçe genel kurulunda konunun bir daha gündeme geleceğini vurgulayan Çakmak, Timur ve Yazgan için ise bir açıklama yapılmasının Galatasaray nezaketinin gereği olduğunu belirtti.