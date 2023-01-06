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Galatasaray yöneticisi Erden Timur'dan derbi açıklaması: "Lider dönmek istiyoruz"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisi öncesi kulüp televizyonuna iddialı açıklamalarda bulundu.

Giriş: 06.01.2023 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray yöneticisi Erden Timur'dan derbi açıklaması:
HABERTURK.COM

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Süper Lig'de 8 Ocak Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi kulüp televizyonuna konuştu.

Derbide hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen Timur, "Öncelikle lider dönmek istiyoruz. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Sezonun en heyecanlı maçları oluyor. Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç. İnşallah hak eden biz oluruz." dedi.

"İNŞALLAH KAZANIP GELECEĞİZ"

"İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur, keyifli bir maç olur ve biz kazanırız." diyen Erden Timur, "Lig uzun maraton, önünde sonunda 3 puanlık bir maç. Bu iki camia da her zaman birbirine ihtiyaç duyan, biri olmazsa diğerinin değerinin daha az olduğunun bilincinde olan iki camia. İnşallah çok güzel geçer, centilmenlikle geçer. Gönülden inancımız, inşallah kazanıp geleceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

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