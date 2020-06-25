Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Aktaş'a isminin yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.