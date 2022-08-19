AA

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip, Haris Seferovic, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Tempolu bir oyun ortaya koyamayan Galatasaray, yaptığı pas hatalarıyla da ritim bulmakta zorlandı. Ev sahibi ekip Ümraniyespor ise kapılan toplar sonrası yakalanacak hızlı ataklarla gol pozisyonu arasa da istediğini gerçekleştiremedi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda Dries Mertens'in oyuna girmesiyle daha etkili olan Galatasaray, Seferovic, Sacha Boey ve Mertens ile girdiği pozisyonlarda golü bulamadı. Uzun süre skoru değiştiremeyen sarı-kırmızılılar, aradığı golü 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in ayağından buldu ve öne geçti. Rakibine net gol şansı vermeyen Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu skorla Galatasaray, 3. haftada 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.

Ligin yeni takımı Ümraniyespor ise 3. maç sonunda 1 puanda kaldı.

GALİBİYET GOLLERİ GOMİS'TEN

Galatasaray'ın bu sezon aldığı 2 galibiyette golleri Bafetimbi Gomis kaydetti.

Ligin ilk haftasında deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor maçında 89. dakikada oyuna giren Gomis, 90. dakikada 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti.

Tecrübeli santrfor, 78. dakikada dahil olduğu Ümraniyespor mücadelesinde de 86. dakikada attığı golle skordaki dengeyi bozarak 3 puanı takımına getirdi.

GOL SESİ AZ ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde yaptığı 3 maç da gol anlamında kısır geçti.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, ikinci haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a aynı skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada ise Ümraniyespor'u aynı skorla mağlup etti.

Çıktığı 3 lig maçında 2 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 1 gol gördü.

İSTANBUL ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Galatasaray, konuk olduğu İstanbul takımlarını 5 maç sonra yenebildi.

İstanbul takımlarına konuk olduğu maçlarda son galibiyetini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

"Cimbom" Ümraniyespor galibiyetiyle İstanbul deplasmanındaki 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

İLK RESMİ RANDEVUDA GÜLEN TARAF GALATASARAY

Galatasaray ile Ümraniyespor, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geldi.

Daha önce hazırlık maçlarında karşılaşan iki takımın ilk resmi randevusunda 1-0'lık skorla kazanan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

SEFEROVİC NET FIRSATLARDAN YARARLANAMADI

Sarı-kırmızılıların İsviçreli golcüsü Haris Seferovic, girdiği net pozisyonları gole çeviremedi.

Mücadelenin 4. dakikasında Ümraniyespor savunmasının hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferovic, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince sarı-kırmızılılar önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Tecrübeli futbolcu, 50. dakikada ise savunma arkasına sarkarak altıpasa gelen topu tek vuruşla ağlara göndermek istedi. Meşin yuvarlak direkten dönerken yeniden Seferovic'te kaldı. Zor pozisyonda bu kez topukla şansını deneyen 30 yaşındaki golcü yine kaleyi bulamadı.

Haris Seferovic, 78. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

MERTENS 2. YARIDA OYUNDA

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens, ikinci yarının başında oyuna girdi.

İlk yarıyı istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 46. dakikada Emre Akbaba'yı kenara alırken yerine Mertens'i sürdü.

KALECİ SERKAN KURTARIŞLARIYLA ÖN PLANA ÇIKTI

HangiKredi Ümraniyespor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı, yaptığı kurtarışlarla takımının direncinde etkili oldu.

Maçın ilk yarısında özellikle ceza sahası dışından atışan şutlarda rakibine geçit vermeyen Serkan, ikinci yarıda ise zor pozisyonlarda iyi kurtarışlar yaptı. Mücadelenin 53. dakikasında Sacha Boey'un ceza sahası dışından şutu, 71. dakikasında ise Dries Mertens'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşlarında şık kurtarışlar yapan 37 yaşındaki kaleci, gole izin vermedi.

Serkan, 86. dakikada Gomis'in golüne engel olamazken bu dakikaya kadar skorun 0-0 gelmesinde etkili rol aldı.