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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı

        Galatasaray, İstanbulspor maçıyla beraber resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 19 karşılaşmaya çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 22:31 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:31
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        Yenilmezlik serisi 19 maça çıktı
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Aslan yenilmezlik serisini sürdürdü ve 19 maça çıkardı. Süper Lig’de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 19 karşılaşmada Cimbom 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        SON 5 MAÇTA GALİBİYET

        Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray konuk olduğu İstanbulspor’u 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig’deki son 5 maçını kazanmış oldu. Bu sezon ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kalan Cimbom daha sonra sırasıyla oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir ve İstanbulspor’u mağlup etmeyi başardı.

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