Galatasaray yeni ürünlerini tanıttı!
Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında sahasında Lazio'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesi yeni sezon ürünlerini düzenlediği defileyle tanıttı.
Giriş: 02.08.2025 - 23:16 Güncelleme: 02.08.2025 - 23:25
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Galatasaray Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirildi.
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İmza töreni ve maç öncesi kurulan podyumda sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda giyeceği formalar ile GS Store'un ürünlerinin yer aldığı defile düzenlendi.
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Galatasaray'ın bu sezon giyeceği üçüncü alternatif formayı Galatasaray Lisesi öğrencileri giydi.
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