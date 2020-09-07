Galatasaray'da beklenen hamle geldi, yeni transferlere lisans çıkarıldı. TFF'de hafta içi yapılan talimat değişikliği sonrasında sarı-kırmızılılar bu yaz kadroya katılan Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ün lisanslarını çıkardı.

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