Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınmayla idmana başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından koşu çalışmasıyla antrenman devam etti.

İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, yarın sabah uçakla Avusturya’ya hareket edecek ve yeni sezon hazırlıklarını Tirol’de yapacağı çalışmalarla sürdürecek.,