Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah gerçekleştirilen idmanda oyuncular, gruplar halinde pas çalışmaları yaptıktan sonra dayanıklılık uygulamaları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılılar, akşam idmanında ise yenilenme programı dahilinde ayak tenisi oynadı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.