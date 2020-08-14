Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Bu bölümde denge, mobilizasyon, stabilizasyon ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

Pas çalışmalarıyla süren idmanda koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik hedefli pas oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.