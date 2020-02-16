Galatasaray'ın evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmada Yeni Malatyaspor lehine verilen penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucunda iptal edildi.

Maçın 57. dakikasında sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Thievy Bifouma, Ryan Donk ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Konuk takımda Vidar Örn Kjartansson penaltıyı kullanmak için topun başına geçerken, hakem Alper Ulusoy VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirterek penaltıyı iptal etti.