Galatasaray, 2022/2023 sezonunda giyeceği iç saha formasını tanıttı!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!

Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre

Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta."