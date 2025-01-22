Galatasaray Wilfried Zaha'yı Charlotte'a kiraladı!

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremeyen Wilfried Zaha, sezon başında Olimpik Lyon'a kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve MLS ekibi Charlotte FC'ye kiralandığını açıkladı.

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Yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olympique Lyonnais SASU ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır.