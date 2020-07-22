Galatasaray, kaleci transferinde harekete geçti. TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir’den Volkan Babacan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Fernando Muslera’nın uzun sürecek sakatlığında kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray, Medipol Başakşehir yönetimi ile pazarlıklara başlayacak.

Galatasaray yönetiminin 1 yıl daha kontratı bulunan Volkan için Medipol Başakşehir’e 500 bin euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sarı kırmızılıların bonservis teklifinin kabul görmemesi halinde milli kaleci için takas önerisi sunacağı belirtildi.

Son 2 sezonda kaleyi Mert Günok’a kaptıran Volkan Babacan Süper Lig’de süre almazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 kez forma giydi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in de Milli takımda kaleyi emanet ettiği Volkan Babacan’ı istediği gelen haberler arasında.