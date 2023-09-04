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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Vecino transferini askıya aldı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Vecino transferini askıya aldı!

        Galatasaray, prensipte anlaştığı Lazio'nun orta saha oyuncusu Matias Vecino'nun transferini askıya aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:18
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        Galatasaray o transferi askıya aldı
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        Galatasaray, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki Uruguaylı orta saha Matias Vecinos'un transferinde sona gelmişti ancak sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün saat 11.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi planlanan Matias Vecino'nun uçuşu iptal edildi.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Vecino'nun sarı kırmızılı takıma transferinin gerçekleşmeyeceği belirtildi. Galatasaraylı taraftarlar da geceden itibaren bu transfere sert tepki gösterdi.

        BONSERVİS: 3,5 MİLYON EURO

        Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Matias Vecino ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı. Matias Vecino için Lazio'ya 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekti. Transfer gerçekleşseydi Galatasaray, Matias Vecino'ya yıllık 2,5 milyon euro maaş verecekti. Geçen sezon Lazio'da 44 resmi maçta görev yapan Matias Vecino, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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