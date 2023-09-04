Galatasaray Vecino transferini askıya aldı!

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Galatasaray, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki Uruguaylı orta saha Matias Vecinos'un transferinde sona gelmişti ancak sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün saat 11.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi planlanan Matias Vecino'nun uçuşu iptal edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Vecino'nun sarı kırmızılı takıma transferinin gerçekleşmeyeceği belirtildi. Galatasaraylı taraftarlar da geceden itibaren bu transfere sert tepki gösterdi.

BONSERVİS: 3,5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Matias Vecino ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı. Matias Vecino için Lazio'ya 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekti. Transfer gerçekleşseydi Galatasaray, Matias Vecino'ya yıllık 2,5 milyon euro maaş verecekti. Geçen sezon Lazio'da 44 resmi maçta görev yapan Matias Vecino, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.