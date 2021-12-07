Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'da

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle: "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 05.12.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ALİ ÇAMLI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakada Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü METİN AKTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 05.12.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 06.12.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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