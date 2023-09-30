Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de cumartesi günü oynayacak maçların VAR hakemleri açıklandı
Süper Lig'de cumartesi (bugün) günü oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri açıklandı.
İşte karşılaşmalarda görev alacak hakemler ve VAR görevlendirmeleri:
13.30 Sivasspor - Hatayspor
Hakem: Murat Erdoğan
VAR: Mete Kalkavan
16.00 İstanbulspor - Antalyaspor
Hakem: Çağdaş Altay
VAR: Bülent Birincioğlu
16.00 Trabzonspor - Pendikspor
Hakem: Bahattin Şimşek
VAR: Alper Ulusoy
19.00 Galatasaray - Ankaragücü
Hakem: Volkan Bayarslan
VAR: Erkan Engin