Buruk, ligde Terim'i yakalayacak
Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçını kazanmaları halinde Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan sarı-kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i yakalayacak.
Fatih Terim, Galatasaray ile ligde en uzun galibiyet serisine sahip ikinci teknik direktör unvanına sahip.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de tecrübeli teknik adam yönetiminde 1997-1998 sezonunun son 5 ile 1998-1999 sezonunun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.