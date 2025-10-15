Habertürk
        Galatasaray ve Göztepe devleri geride bıraktı: Kalesini gole kapadılar! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ve Göztepe devleri geride bıraktı: Kalesini gole kapadılar!

        Galatasaray ve Göztepe, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performanslarının yanı sıra defansif istatistikleriyle de öne çıkıyor. İki ekip, Avrupa'nın en büyük 10 liginde en az gol yiyen takımlar arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 11:14 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:14
        Galatasaray ve Göztepe devleri geride bıraktı!
        Galatasaray ile Göztepe, kulüplerin Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda topladığı puanlar dikkate alındığında UEFA'nın gerçekleştirdiği sıralamaya göre en büyük 10 ligde en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor.

        İki ekip, bu sıralamaya göre İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en az gol yiyen takımlar arasına girdi.

        Galatasaray ve Göztepe, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performanslarının yanı sıra defansif istatistikleriyle de öne çıkıyor. 8 maçta 2 kez gol yiyen Göztepe, Süper Lig'de bu alandaki en başarılı takım olarak dikkati çekiyor. Geride kalan 8 haftada 3 gol yiyen Galatasaray ise Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

        Türkiye'nin iki sarı-kırmızılı ekibi, savunmada gösterdikleri başarılı performansla UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 liginde kalesinde 4'ten fazla gole izin vermeyen 11 takım arasında bulunuyor.

        EN GOL YİYEN EKİP PORTO

        Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen ekip Portekiz'den Porto oldu.

        Portekiz 1. Futbol Ligi'nin ilk 8 haftasında topladığı 22 puanla lider konumda bulunan Porto, rakiplerinin filelerini 19 kez havalandırırken sadece 1 gol yedi.

        Ligdeki 7 karşılaşmada rakiplerinin ağları sarsmasına engel olan Porto, sadece 4. haftada Sporting Lizbon'u 2-1 yendikleri maçta Patricio Nehuen Perez'in kendi filelerini havalandırmasıyla gol yedi.

        GÖZTEPE İKİNCİ SIRADA

        Göztepe, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen 2. ekip oldu.

        Süper Lig'in ilk 8 haftasında 16 puan toplayan İzmir ekibi, ligde 3. sırada yer alıyor. Söz konusu 8 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Göztepe, sadece 2 kez kalesinde gol gördü. Süper Lig'de 6 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, sadece TÜMOSAN Konyaspor ve Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

        Ligde yoluna namağlup devam eden İzmir ekibi, defanstaki bu başarılı performansıyla Portekiz ekibi Porto'nun ardından bu alandaki en iyi 2. takım olmayı başardı.

        GALATASARAY, 8 MAÇTA 3 GOL YEDİ

        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon geride kalan 8 haftada 3 kez kalesinde gol gördü.

        Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk 8 haftasında 22 puan toplayarak tablonun en üst sırasında yer aldı. Bu 8 karşılaşmada 20 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, 3 de gol yedi. 5 maçta ağlarının sarsılmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, sıralamada en az gol yiyen 4. takım oldu.

        SIRALAMA

        Avrupa'nın en büyük 10 liginde kalesinde 4'ten fazla gole izin vermeyen takımların sıralaması şu şekilde oluştu:

        Ülke Takım Oynadığı maç Yediği Gol Maç başına yediği gol Gol yemediği maç sayısı Topladığı puan
        Portekiz Porto 8 1 0,125 7 22
        Türkiye Göztepe 8 2 0,25 6 16
        İtalya Roma 6 2 0,33 4 15
        Türkiye Galatasaray 8 3 0,375 5 22
        İngiltere Arsenal 7 3 0,42 4 16
        Almanya Bayern Münih 6 3 0,5 4 18
        İtalya Milan 6 3 0,5 4 13
        Portekiz Benfica 8 4 0,5 4 18
        Portekiz Gil Vicente 8 4 0,5 6 16
        Portekiz Famalicao 8 4 0,5 5 13
        Almanya Dortmund 6 4 0,66 4 14

        Not: Tablodaki takımlar ilk olarak yedikleri gol sayısına göre dizilmiştir. Eşit sayıda gol yiyen takımlar ise önce maç başına yedikleri gole, sonra da liglerinde topladıkları puana göre sıralanmıştır.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
