Galatasaray ve Göztepe devleri geride bıraktı: Kalesini gole kapadılar!

Galatasaray ile Göztepe, kulüplerin Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda topladığı puanlar dikkate alındığında UEFA'nın gerçekleştirdiği sıralamaya göre en büyük 10 ligde en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor.

İki ekip, bu sıralamaya göre İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en az gol yiyen takımlar arasına girdi.

Galatasaray ve Göztepe, Trendyol Süper Lig'deki başarılı performanslarının yanı sıra defansif istatistikleriyle de öne çıkıyor. 8 maçta 2 kez gol yiyen Göztepe, Süper Lig'de bu alandaki en başarılı takım olarak dikkati çekiyor. Geride kalan 8 haftada 3 gol yiyen Galatasaray ise Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye'nin iki sarı-kırmızılı ekibi, savunmada gösterdikleri başarılı performansla UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 liginde kalesinde 4'ten fazla gole izin vermeyen 11 takım arasında bulunuyor.

EN GOL YİYEN EKİP PORTO

Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen ekip Portekiz'den Porto oldu.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin ilk 8 haftasında topladığı 22 puanla lider konumda bulunan Porto, rakiplerinin filelerini 19 kez havalandırırken sadece 1 gol yedi.

Ligdeki 7 karşılaşmada rakiplerinin ağları sarsmasına engel olan Porto, sadece 4. haftada Sporting Lizbon'u 2-1 yendikleri maçta Patricio Nehuen Perez'in kendi filelerini havalandırmasıyla gol yedi.

GÖZTEPE İKİNCİ SIRADA

Göztepe, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen 2. ekip oldu.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 16 puan toplayan İzmir ekibi, ligde 3. sırada yer alıyor. Söz konusu 8 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Göztepe, sadece 2 kez kalesinde gol gördü. Süper Lig'de 6 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, sadece TÜMOSAN Konyaspor ve Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Ligde yoluna namağlup devam eden İzmir ekibi, defanstaki bu başarılı performansıyla Portekiz ekibi Porto'nun ardından bu alandaki en iyi 2. takım olmayı başardı.