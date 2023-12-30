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        Haberler Spor Futbol Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi, konakladığı otelden ayrıldı - Futbol Haberleri

        Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi, konakladığı otelden ayrıldı

        Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa karşılaşmanın ertelenmesinin ardından kamp yaptığı otelden ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 00:36 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:38
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        Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi otelden ayrıldı
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        Galatasaray, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta saat 20.45'te oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından kamp yaptığı otelden havalimanına doğru hareket etti.

        3 Ocak Çarşamba gününe kadar izinli olan Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Okan Buruk oğlu Ali Yiğit ile; futbolcular Fernando Muslera, Mauro Icardi gibi isimlerin ailesiyle özel araçla otelden ayrıldığı gözlendi. Ayrıca başkan Dursun Özbek de takımla birlikte otelden ayrıldı.

        Öte yandan bir grup taraftar da kafilenin konakladığı otele geldi. Taraftarlar oyunculara sevgi gösterisinde bulunurken, bir süre "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-kırmızılıların gece yarısı kalkacak uçakla Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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        FENERBAHÇE DE ALKIŞLARLA UĞURLANDI

        Fenerbahçe takımı da kaldığı otelden ayrılırken, sarı-lacivertlilerin alkışlarla uğurlanması dikkat çekti.

        İşte o görüntüler:

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