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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

        Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Kupa'daki saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 19:45 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:45
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        Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Galatasaray ile Beşiktaş, saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 06.08.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.

        Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

        "1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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