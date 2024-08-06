Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Kupa'daki saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Galatasaray ile Beşiktaş, saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 06.08.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.
Kurula yapılan sevkler şu şekilde:
"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."